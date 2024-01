Erneut haben sich Hunderte Menschen am Samstagnachmittag in Pirmasens versammelt, um gegen Rechtsextremismus und eine Spaltung der Gesellschaft Position zu beziehen.

Am Samstag hat Zweibrücken die größte Demonstration seit Jahren erlebt. Zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus und die AfD hatten die Organisatoren etwa 150 Teilnehmer erwartet. Doch mehr als 800 Menschen sind auf den Hallplatz gekommen.

Frischen Wind verspürt Karola Streppel für ihren Arbeitskreis Geschichte der Juden in Pirmasens durch die Demonstrationen gegen rechts. Einzig die Kooperation mit der Stadtspitze schwächelt wie ehedem.

Eine traurige Nachricht: Die Zweibrücker Autorin Bärbel Philippi ist gestorben.

Mit einem Bierflaschen-Werfern hatte es die Pirmasenser Polizei am Freitag zu tun. Beleidigt wurden die Beamten ebenfalls.

Mit ihrer Prunksitzung brachten die Zweibrücker Fasenachtsfreunde (ZFF) am Samstagabend die Kultushalle in Rimschweiler zum Beben. Tanz, gute Laune und Spaß in der Bütt waren angesagt.

In der Vorrunde der 46. Pirmasenser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal hatte der Favorit FK Pirmasens gewankt. In der Endrunde allerdings ließ der Rekordmeister der Konkurrenz keine Chance. Am spektakulärsten Spiel war der FKP aber nicht beteiligt.

Für die einen sind es alte Knochen, andere verehren Teile von Menschen, die Märtyrer waren oder heilig gesprochen wurden. Total fasziniert von dem Thema „Reliquien“ ist Dekan Johannes Pioth von der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini.

Ist mit der Steuererhöhung das Essengehen jetzt zum unerschwinglichen Luxus geworden? In unserer Montagsumfrage zeigen sich die Passanten in der Zweibrücker Fußgängerzone eher gelassen.

Die Wassergebühren in Hauenstein werden dieses Jahr steigen, von 2,65 Euro auf 2,73 Euro. Auch wenn es eine moderate Erhöhung ist, wurde die Entscheidung kontrovers diskutiert.

Die Kröpper sind der Meinung, dass es zu wenig Brennholz aus dem Gemeindeforst gibt. Forst und Gemeinde bemühen sich um eine Lösung, aber der Förster macht den Heizern wenig Hoffnung.