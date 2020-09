Die Rolle der Opposition liegt in vielen Lebensbereichen jungen Menschen besonders. Jugendliches Aufbegehren, das Bedürfnis nach Mündigkeit und die offene Kritik an Missständen zeigten am Freitag die Darsteller des von Achim Ropers geleiteten Jugendtheaters Flamettis Erben im Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium.

Texte von Bob Dylan standen Pate für die Eigenkreation „Maggie’s Harvest“, die eine sehenswerte Premiere feierte. Viele Hürden hatte die Pandemie dem Ensemble in den Weg gestellt und die Proben deutlich verkürzt – zu merken war das aber nie.

„Ich habe diese Drogen so satt“, wagt Billy alias Leonie Leiner den Bruch mit den Konventionen. Denn mit dem morgendlichen (Pflicht)-Müsli werden bereits die Glückseligkeits-Medikamente verabreicht und negative Gefühle unterbunden. Happyness-Schulungen sorgen zudem für stets lächelnde Gesichter.

Dass wahres Glück jedoch das Nebeneinander aller echten, unverfälschten Gefühle voraussetzt, ist der Heldin des Stückes bewusst und sie beweist Hartnäckigkeit und Einfallsreichtum. Immer wieder erinnern kurze Einspielungen von Dylan-Songs an den geistigen Paten des Stückes, dessen Szenenfolgen und Texte ausschließlich der Feder der jungen Schauspieler kommen. Julia Dillinger, Anna Dürr, Eva Dürr, Jannik Kölsch, Lucas Pfundstein, Jule Nikolaus, Julian Schuster, Carolina und Franziska Seebald, Angela Sema, Henrik Sittel, Charlie Walton und Xenia Wornat sorgten neben Hauptdarstellerin Leonie Leiner für einen ebenso unterhaltsamen wie nachdenklich stimmenden Theaterabend.

„Maggie„s Harvest“ wird Freitag, 19 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle wiederholt. Der Eintritt ist frei.