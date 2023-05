Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im mutmaßlichen Pirmasenser Entführungsfall wird am kommenden Donnerstag das Urteil erwartet. Einer der beiden Angeklagten brach am Montag überraschend sein Schweigen und wusch seine Hände mehr oder weniger in Unschuld. Richter Michael Schubert meldete Zweifel an der Version des 40-Jährigen an.

„Und das soll ich Ihnen glauben?“, meinte der Vorsitzende Richter Schubert, nachdem der 40-jährige Angeklagte überraschend seine Strategie geändert und sich am siebten