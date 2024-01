Allein der Pirmasenser Waldfriedhof verfügt über 13.126 Grabstellen. Wie viele Friedhöfe ist er von Umbrüchen in der Bestattungskultur in Deutschland betroffen. Für die letzte Ruhestätte gibt es auf dem Waldfriedhof aktuell 14 unterschiedliche Bestattungsarten. Während die klassischen Erdbestattungen weiter rückläufig sind, nimmt die Zahl der Urnenbestattungen mit derzeit 85 Prozent weiter zu. Mit einer sogenannten Ruhegemeinschaft bietet die Stadt Pirmasens seit Juni 2022 auf dem Waldfriedhof eine Alternative zur anonymen Beisetzung an. Die gestaltete Urnengrabanlage, deren Pflegekosten sich die Hinterbliebenen teilen, liegt nur wenige Hundert Meter vom Eingang Haseneck entfernt. In der rund 20 Quadratmeter großen Grabstätte finden bis zu 35 Urnen Platz.

Info

