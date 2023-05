Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der SG Wallhalben/Mittelbrunn und dem TuS Wattweiler (wir berichteten) verzichtet nun auch der SV Rot-Weiß Höhmühlbach auf sein Recht, in der kommenden Saison in der Fußball-B-Klasse zu spielen, und steigt ebenfalls freiwillig in die C-Klasse ab.

„Das war die Idee unseres Spielertrainers Nicky Hosseus und die Entscheidung von ihm und der gesamten Mannschaft“, sagt SVH-Spielleiter Oliver Jag dazu.