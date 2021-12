Das für die Südwestpfalz zuständige Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich am Donnerstag, 16. Dezember, wiederholt am landesweiten Corona-Kontrolltag und unterstützt dabei die zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden. „Nach dem landesweiten Kontrolltag am 2. Dezember, der beim Gros der Bürgerinnen und Bürger auf positive Resonanz stieß, ergab sich aus der Anzahl der festgestellten Verstöße die Notwendigkeit weiterer Kontrollen“, teilt das Präsidium mit. Somit ist auch in Pirmasens und im Landkreis erneut mit Überprüfungen zu rechnen, die beispielsweise die Maskenpflicht betreffen.