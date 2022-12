Nach den Gelagen dieser Weihnachtstage und all der Besinnlichkeit, die meist als Trägheit zu beschreiben ist, sind Spaziergänge eine sinnvolle Abwechslung. Je länger, umso besser. Mal kurz mit dem Hund um die Ecke gehen oder ein gemütlicher Bummel entlang von Schaufensterfronten hilft dem Körper jedoch wenig auf die Sprünge. Also raus in die Natur. Wer sich aber, da er Feld und Flur nur selten durchstreift, unsicher ist, den Weg zurück zu finden, wer auch keine oder zu wenig Kieselsteine dabei hat, um sich den Weg zu markieren, dem schenke man einen Kompass – und am besten auch gleich noch die Bedienungsanleitung dazu. Vielleicht hilft der ja dann auch im übertragenen Sinne, bei den zu erwartenden Turbulenzen im kommenden Jahr die Orientierung nicht zu verlieren.

24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps.