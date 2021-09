Seit dieser Woche werden im Impfzentrum auf dem Pirmasenser Messegelände auch Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus angeboten. Die sogenannten Booster-Impfungen richten sich an über 80-Jährige, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. „Mit der Möglichkeit einer Auffrischungsimpfung sollen besonders gefährdete Gruppen im Herbst und Winter bestmöglich geschützt werden − also Ältere und Personen mit Vorerkrankungen“, erklärt Oberbürgermeister Markus Zwick. Geimpft wird mit Biontech und ohne vorherigen Termin. Personalausweis und Impfnachweis sind mitzubringen.

Impfzentrum macht bei deutschlandweiter Aktion mit

Das von Stadt und Landkreis betriebene Impfzentrum beteiligt sich nächste Woche an der deutschlandweiten Aktion #HierWirdGeimpft. Die Einrichtung ist nächste Woche wie folgt geöffnet: Montag und Dienstag 8 bis 14 Uhr, Mittwoch 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 14 bis 20 Uhr. Am Freitag ist geschlossen. Das Impfzentrum befindet sich in der Halle 6C Eingang Ost, Zeppelinstraße 11.