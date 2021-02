Der Pirmasenser Beigeordnete Denis Clauer (CDU) hat gestern am Rande einer Pressekonferenz zum neuen Streaming-Portal „PS: Live“ bekannt gegeben, dass auch die diesjährigen Landgrafentage ausfallen. Schon im vergangenen Jahr musste das zweitägige Fest, das in Pirmasens traditionell am letzten Wochenende im März stattfindet, infolge der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Veranstaltung in diesem Jahr wäre die 23. ihrer Art gewesen. Da nicht vorauszusehen sei, wie lange der aktuelle Lockdown andauern werde, sei es sehr unwahrscheinlich, dass ein Volksfest wie die Landgrafentage stattfinden könnte, so Clauer.