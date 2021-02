Wer sich schon immer gefragt hat, mit was sich Polizisten so befassen müssen, wenn sie nicht gerade Einbrechern hinterherjagen oder Verkehrssünder ausbremsen, der wird sich wundern über einen Fall der Pirmasenser Polizei. Dort erschien am Donnerstag eine 40-Jährige auf der Dienststelle. Das alleine ist noch nicht ungewöhnlich. Umso verblüffter waren die Beamten jedoch, dass die Frau Handschellen trug – und zwar nicht in einer Handtasche als modisches Accessoire, sondern um die Handgelenke. Die Südwestpfälzerin gab zu Protokoll, dass sie sich die Handschellen am Vorabend freiwillig anlegen lassen habe. Nun ließen sie sich aber nicht mehr öffnen. Die Polizei – ganz Freund und Helfer – befreite die Frau mit einem Bolzenschneider aus ihrer misslichen Lage. Dabei wurden sie jedoch auf einen Mundgeruch aufmerksam, der darauf hindeutete, dass die 40-Jährige wohl etwas intus haben muss. Sie gestand auch frei raus, dass sie wegen der Schmerzen am frühen Morgen schon ein Glas Rotwein und Schmerztabletten zu sich genommen habe. Ein Alkoholtest zeigte 0,26 Promille an. Am Ende war sie zwar die Handschellen los, aber die Polizei behielt aus „präventiven Gründen“, wie es im Rapport heißt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel ein.