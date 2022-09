Am Freitag um die Mittagszeit ist am Messegelände ein Bus mit 35 Pirmasensern in Richtung Frankreich aufgebrochen. Mitglieder des Stadtrates sowie Mitarbeiter der Verwaltung und Journalisten reisen übers Wochenende nach Poissy. Mit der westlich von Paris gelegenen Partnerstadt verbindet Pirmasens seit 1965 eine Städtepartnerschaft. Bis zur Rückreise am Sonntagnachmittag erwartet die Delegation ein volles Programm. Erstmals werden die Pirmasenser bei der Reise auf das neue Stadtoberhaupt von Poissy treffen. Sandrine Berno Dos Santos steht seit Juli an der Spitze der französischen Kommune. Sie folgte auf Karl Olive, der ins Parlament nach Paris gewechselt ist. Die 49-jährige Juristin ist die erste Frau Bürgermeisterin in der Geschichte von Poissy. Zuvor bekleideten das Amt nur Männer.