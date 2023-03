Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tobias Lindner ist derzeit ein gefragter Mann. Der Grünen-Politiker aus der Südpfalz sitzt für seine Partei nicht nur im Bundestag, sondern ist als Parlamentarischer Staatssekretär einer der führenden Köpfe im Außenministerium. Bei einem Besuch in Pirmasens ging es am Dienstag ausnahmsweise nicht, oder besser gesagt nur am Rande um den Krieg in der Ukraine

Von einem fremdbestimmten Terminkalender berichtet der 40-Jährige – kein Wunder. Die diplomatischen Drähte dürften derzeit glühen. Weltweit gibt es Gesprächsbedarf