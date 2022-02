Dramatische Nachrichten haben uns aus Poissy erreicht, der Partnergemeinde von Pirmasens. Die Ergebnisse der Vogelzählung in der Südwestpfalz alarmieren die Vogelexperten. Und dann ist da noch die Lage in Osteuropa. Wir haben mit Ukrainern gesprochen, die bei uns leben. Diese und weitere Nachrichten aus und für die Südwestpfalz lesen Sie in unserem Nachrichtenüberblick.

Der Bürgermeister von Poissy, der französischen Partnerstadt von Pirmasens, ist offenbar nur knapp einem Attentat entgangen. Der offenbar geistig gestörte Täter ist wieder auf freiem Fuß.

Die Welt fürchtet, dass Russland die Ukraine angreift. Wir haben mit einer Zweibrückerin gesprochen, die von dort stammt und deren Familie noch dort lebt. Sie sagt: „Meine Eltern sind bereit, für die Ukraine zu sterben“

Anfang Januar hatte der Nabu dazu aufgerufen, die Vögel in den Gärten zu zählen. Das Ergebnis ist eine freudige Überraschung. Die Vogelexperten sind trotzdem alarmiert.

Die Zweibrücker Außenstelle des Weißen Rings hilft im Jahr 20 bis 30 Menschen, die Opfer von Kriminalität wurden. Zweibrücken ist im Vergleich mit anderen Städten aber „ein ruhiges Pflaster“, sagt der Leiter.

Eine Analyse zur aktuellen Entwicklung des Online-Handels in Deutschland zeigt, wie sich die Kaufkraft regional unterscheidet. Pirmasens gehört zu den strukturschwächeren Städten, deren Bewohner im bundesweiten Vergleich wenig Geld für den Online-Einkauf ausgeben. Aber warum ist das so?

Überraschender Rückzug: Die Betreiberinnen des Rumbacher Dorfladens wollen im Spätsommer 2023 aussteigen.

Große Sause: Steinalben wird in diesem Jahr 750 Jahre alt. Am Sonntag begannen die Feierlichkeiten.

Sophie Bastian aus Bruchweiler hält jetzt nicht nur den Landesrekord, sondern wird auch in der Jahresbestenliste des Deutschen Schwimmverbands weit vorne geführt.

Das war knapp! Aber der EHC Zweibrücken steht nach dem Sieg gegen die „Rebels“ aus Stuttgart mit einem Bein im Finale um die Meisterschaft der Regionalliga Südwest.

Viele Pirmasenser sind urlaubsreif. Die Reisebüros berichten, dass die Buchungen wieder zunehmen.