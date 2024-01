Bei der CDU im Landkreis Südwestpfalz herrscht offenbar nicht die heile Welt, von der die Verantwortlichen gerne sprechen. Ein führendes Kreistagsmitglied hat die Sitzung seines Ortsverbandes genutzt, um Klartext zu sprechen. Dabei hagelte es Attacken, vor allem gegen den eigenen Kreisvorsitzenden und andere CDU-Politiker.

Jetzt steht fest: Zweibrücken und Pirmasens werden nicht vom Landkreis Südwestpfalz geschluckt. Pirmasens und Zweibrücken behalten als kreisfreie Städte ihre Eigenständigkeit.

Wenn in Zweibrücken der kleine Exe fertig saniert ist, wird das für Oberbürgermeister Marold Wosnitza „ein emotionaler Höhepunkt“, wie er sagt. 2024 erklärt er zu dem Jahr, in dem vieles in der Rosenstadt endlich angegangen oder zu Ende gebracht werden soll.

Die PSB Intralogistics will die neue Halle auf ihrem Gelände etwa zwei Jahre früher bauen als gedacht: Schon um den Jahreswechsel 2025/26 herum soll alles fertig sein. Sprecher Sascha Greis gibt ein klares Bekenntnis zum Standort Pirmasens ab.

Gutes Gebrauchtes wird hier zu fairen Preisen zum Kauf angeboten: Die Arbeitslosenselbsthilfe Zweibrücken weitet ihre Öffnungszeiten in der Luitpoldstraße spürbar aus und macht ihre Türen ab sofort jeden Tag auf. In den Verkaufsräumen herrscht immer viel Betrieb.

Mit einer Edelstahlstele neben der vielfach kritisierten Gedenkplatte zur Separatistenzeit wird in Pirmasens erstmals weitergehender über die Vorgänge vor genau 100 Jahren informiert. Ein Schulprojekt hat die historischen Grundlagen ermittelt.

Der in diesem Winter extrem üppige Regen sollte die Dürrejahre in den Böden längst ausgeglichen haben. Der Pirmasenser Forstamtsleiter Florian Kemkes wünscht sich allerdings noch mehr davon, jedoch anders als bisher.

Im Revier Pirmasens starten Waldpflegearbeiten. Forstleute bitten um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Los geht es mit dem Gersbachtal.

Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf ein Ganztagsangebot. Wie die Planungen hierfür in der Stadt Pirmasens aussehen und welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt, hat die Verwaltung erklärt.

Ein Café, um sich zu treffen, Kuchen und Kaffee mit Freunden zu genießen: Das gibt es ab Mittwoch, 31. Januar, wieder in Heltersberg. Der neu gegründete Verein Interessengemeinschaft aktives Heltersberg belebt das Dorfcafé im Henselschen Anwesen.