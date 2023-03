Die 55 Jahre alte Andrea Schönfisch aus Maßweiler haben wir bei Schneeregen und Wind in der Stadt getroffen, während sie mit ihrer Tochter ein paar Besorgungen tätigte. In unserem Spontaninterview hat sie ihrem Unmut über die aktuelle Politik in Deutschland und Europa Luft gemacht .

Gibt es derzeit ein Thema, das Sie umtreibt?

Ja, die Politik, die derzeit so gegen den Bürger agiert.

Inwiefern?

Im Großen und Ganzen geht es da ja irgendwie um alles, egal womit man anfängt. Thema Klimaschutz zum Beispiel. Umweltschutz ist wichtig, keine Frage. Aber haben wir das Klima wirklich in der Hand? Da sind ja noch ein paar andere Länder daran beteiligt. Ich halte unser Land für zu klein, um da etwas allein zu unternehmen. Von daher: Warum sollen wir für die ganze Welt auf Dinge verzichten, nur damit ein paar Menschen, die jetzt wirklich keine Mehrheit sind, über uns bestimmen?

Waren für Sie andere Regierungen früher besser?

Nein, nicht wirklich. Angela Merkel fand ich auch nicht unbedingt gut, aber das, was wir jetzt haben, ist noch einmal eine Spur extremer.

Wie geht es Ihnen mit dem Krieg in der Ukraine? Durch ihn hat sich in Europa ja auch einiges verändert…

Zumindest schiebt man vieles auf diesen Krieg. Wenn man sich anschaut, wie das alles angefangen hat vor Jahren, dann weiß man auch, warum der Krieg heute in dieser Form geführt wird. Das ist ja nichts Neues, denn dieser Krieg hat ja schon 2014 angefangen, als der Präsident der Ukraine durch einen Putsch an die Macht gekommen ist. Er hat ja die Russen im eigenen Land bekämpft. Dass die Nato an die Grenzen vorrücken möchte, finde ich einfach lächerlich.

Haben Sie da auch Angst vor einem möglichen atomaren Angriff, wenn das Ganze eskaliert?

Nein, eigentlich nicht. Wenn das so kommt, dann kommt es so. Aber selbst der Dümmste auf der Welt kann so dumm sein und so etwas wollen. Da wir dann alle vernichtet wären, gehe ich mal davon aus, dass niemand ganz so dumm ist.