Das Jubiläum war zwar im vergangenen Jahr, die Feier musste die Dahner Künstlerin Lilo Kreft-Hirschinger aber ins Jahr 2021 verlegen. Von Samstag, 10. Juli, bis Dienstag, 13. Juli, feiert die für ihre Aquarelle bekannte Dahnerin das 25-jährige Bestehen ihres Ateliers.

Am ersten Advent 1995 hatte Lilo Kreft-Hirschinger ihr Atelier eröffnet, wo sie dann fleißig 25 Jahre lang arbeitete. Vor allem für ihre Tierdarstellungen ist die Dahnerin über die Region hinaus bekannt. Und hier haben es ihr Hühner ganz besonders angetan. Die Serie mit Hühneraquarellen ist einfach sehenswert, auch weil Kreft-Hirschinger die Tiere nicht vermenschlicht und trotzdem eine gewisse Komik in den Bildern zu finden ist. Auf eine subtile Art eben, nicht so platt, wie es andere Maler oft praktizieren. Auf den Tierbildern wird auch ein Schwerpunkt des Atelierfestes liegen.

Die Begrüßung am Samstag wird gegen 11 Uhr Warnfried Grams übernehmen, der als Organisator der Wengelsart bekannt ist. Für die Musik wurde Werner Mansmann engagiert. Die Ausstellung ist über zwei Etagen verteilt.

Weitere Infos

Das Atelier befindet sich in in der Frühlingstraße 1 in Dahn. Geöffnet ist von Samstag bis Dienstag täglich von 11 bis 17 Uhr. Die Künstlerin weist daraufhin, dass nicht geimpfte Besucher einen negativen Schnelltest mitbringen müssen.