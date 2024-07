Wer nachts um 2 Uhr noch Lust auf ein Eis oder japanische Reisnudelsuppe bekommt, hat seit April in Pirmasens eine Anlaufstelle. Der erste Automatenkiosk bietet von normalen Chips über Bier bis zu exotischeren Snacks alles, was wohl vor allem eine jüngere Klientel so wünscht. Besonders beliebt: der Boxautomat.

Lange Jahre fand sich in dem Ladenlokal am Exerzierplatz ein Friseur. Jetzt hat es das Germersheimer Unternehmen Automaten-Tiwi in einen Laden mit Rund-um-die-Uhr-Öffnung verwandelt. 14 Automaten