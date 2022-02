Am Freitag, 4. Februar, 16 Uhr, gastiert das Theater Liberi mit „Aschenputtel – das Musical“ in der Festhalle in Pirmasens. Der bekannte Märchenklassiker der Brüder Grimm wird als modernes Musical auf die Bühne gebracht.

Das Theater Liberi aus Bochum ist bekannt für seine fantasievollen Familienmusicals. „Unsere Idee war es immer, das Musicalerlebnis direkt vor die Haustür zu bringen“, wird der künstlerische Gesamtleiter Lars Arend in einer Pressemitteilung zitiert. Laut Mitteilung hat die Gruppe bereits über 420 Vorstellungen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz gezeigt. Im Gepäck hat das Theater Liberi wechselnde Musicalversionen fünf bekannter Märchenklassiker.

Die Zuschauer erwartet eine vertraute Geschichte in neuem Gewand. Das Ensemble möchte poppig-rockige Musical-Hits mit originellen Choreografien verbinden. Fantasievolle Kostüme und ein wandelbares Bühnenbild sollen den Kontrast zwischen Aschenputtels mühsamem Alltag auf dem Gutshof und dem opulenten Leben im königlichen Schloss verdeutlichen.

Der königliche Ball als Finale

Auch im Musical nimmt alles seinen Anfang mit der gehässigen Stiefmutter, die Aschenputtel nicht nur Linsen zählen lässt, sondern ihr auch immer wieder zu spüren gibt, dass sie unerwünscht ist. In der neu aufgelegten Version des Theater Liberi geht es von da an drunter und drüber: Es gibt einen König, der nicht regieren will, einen Hofnarren, der nicht lustig ist und eine Stiefschwester, die lieber reisen und studieren will, als den Prinzen zu heiraten. Dieser gibt sich wiederum als Bote aus und verliebt sich ganz nebenbei in Aschenputtel. Ein Glück, dass die gute Fee der Titelheldin in diesem Chaos zur Seite steht, denn das große Finale steht noch bevor: der königliche Ball, auf dem sich Aschenputtels Leben für immer verändern wird …

Info

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20-minütiger Pause. Es ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 24, 22 oder 19 Euro – je nach Kategorie. Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Der Preis an der Tageskasse beträgt zuzüglich zwei Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.