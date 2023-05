Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anziehend, Goldstück, Carpe Diem. Die Geschäfte und Cafés der GHG Pfalzblick im ASB sind während des Lockdown geschlossen. Die Mitarbeiter vermissen die Kunden und Gäste. Am Montag überraschten sie Passanten mit kostenlosem Weihnachtsessen to go.

„Liebeskost - Die schnelle Nummer“ steht auf den Weckgläsern. Dass es hier um Essen und nichts anderes geht, ist auf den ersten Blick erkennbar. Im Weckglas mit dem großen