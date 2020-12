„Füreinander-Miteinander“. So heißt das Motto der Mehrgenerationenhäuser des Arbeitersamariterbundes (ASB) 2021. Bereits zu Weihnachten wird dieses Leitmotto aufgegriffen: Die Köche des ASB haben verschiedene Weihnachtsgerichte ausprobiert. Zwei dieser Gerichte wurden ausgewählt und werden jetzt kostenlos abgegeben. „Liebeskost“ heißen die Gerichte, die eingeweckt und damit haltbar gemacht wurden. Eingeweckt wurden 600 Portionen Pichelsteiner Eintopf und Glühweingulasch. Diese werden am Montag, 21. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr (so lange der Vorrat reicht) in Pirmasens in der Volksgartenstraße 5 vor dem „Goldstück“ und in Waldfischbach-Burgalben vor dem Mehrgenerationenhaus im Bahnhof kostenlos abgegeben. Das Angebot richtet sich an Menschen, die zum Beispiel Weihnachten allein verbringen müssen, die bedingt durch den Lockdown die derzeit geschlossenen Einrichtungen des ASB wie die Mehrgenerationenhäuser oder das Café Carpe Diem nicht nutzen können.

Wer diese Aktion und die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser während des Lockdown unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun: ASB, VR-Bank -Südwestpfalz, IBAN: DE05 5426 1700 0204 8414 25, Stichwort Füreinander – miteinander.