Durch gute Lebensführung können Verengungen in den Beinarterien oft vermieden werden: Das sagte Mediziner Martin Hartmann am Arzttelefon zur sogenannten Schaufensterkrankheit.

Martin Hartmann, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin am Städtischen Krankenhaus Pirmasens, gab bei der Telefonaktion am Mittwochnachmittag Auskunft zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) und zu Arteriosklerose. Die PAVK sei durchaus als Volkskrankheit zu bezeichnen, sagte Hartmann: Man gehe in Deutschland von 4,5 Millionen Betroffenen aus; darunter 1,2 Millionen Patienten, die schon an Symptomen litten. Diese Krankheit sei sehr ernst zu nehmen, denn 75 Prozent aller gefäßkranken Patienten sterben laut dem Fachmann an Herzinfarkt oder Schlaganfall. „Die Sterblichkeitsrate gefäßkranker Patienten ist doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.“

Eines hatten fast alle Anrufer der Sprechstunde gemeinsam: Schmerzen in den Beinen bis hoch ins Becken. Vor einem Jahr sei ihm die verengte linke Hüftarterie mit einem Ballonkatheter erweitert und ein Stent – eine Gefäßstütze – eingesetzt worden, sagte ein 71-Jähriger. Er habe aber erneut Schmerzen, auch im Gesäß und in der Hüfte. Das könne vorkommen, sagte der Gefäßspezialist. Etwa ein Jahr nach Setzen des Stents sollte deshalb nochmals nachgesehen werden. Eine erneute Weitung der Arterie sei möglich, sagte der Facharzt – natürlich nach vorheriger Untersuchung mit Ultraschall und möglicherweise nach Durchführung einer Computertomographie. Allerdings wies Hartmann den Mann darauf hin, dass bei ihm gleich mehrere Risikofaktoren zusammenkämen: Der Anrufer ist starker Raucher mit Diabetes mellitus und Bluthochdruck.

Schwere Beine und Krämpfe in den Füßen

Seit einigen Monaten habe sie Beschwerden, nicht nur im linken Oberschenkel und im Arm, berichtete eine 85-Jährige. Selbst wenn sie ruhe, habe sie Schmerzen. Das weise eher auf ein neurologisches Problem hin, sagte der Facharzt. Dennoch empfahl er der Patientin, sich zunächst einen Termin für seine Sprechstunde geben zu lassen. Zunächst sollte ausgeschlossen werden, dass die Symptome doch mit Verengungen in Arterien zu tun haben könnten. Das empfahl er auch einer 77-jährigen Frau, die wegen starker Schmerzen in beiden Beinen kaum schlafen könne, wie sie sagte.

Martin Hartmann ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin am Städtischen Krankenhaus Pirmasens. Foto: Markus Fuhser

Vor allem Frauen zwischen 70 und 85 Jahren nutzten die Gelegenheit, dem Chefarzt ihre Beschwerden zu schildern – die sich in vielen Fällen glichen: schwere Beine, Krämpfe auch in den Fußsohlen und Probleme beim Gehen. Das weise meist auf eine periphere arterielle Verschlusskrankheit hin und sollte dringend untersucht werden, sagte Hartmann. Zumal 40 bis 50 Prozent der Menschen, die unter einer PAVK leiden, auch von einer koronaren Herzkrankheit betroffen seien.

Risikofaktoren minimieren und gesunde Ernährung

Mit einer guten Lebensführung – am besten mit mediterraner Kost und mit Blick auf die Risikofaktoren – sei es oft möglich, die periphere arterielle Verschlusskrankheit zu vermeiden, sagte Hartmann. Ferner riet er dringend dazu, bei Beschwerden frühzeitig zum Arzt zu gehen. Dann könnten die Probleme mit minimalen Eingriffen oder sogar konservativ gemildert werden. Ursachen für die PAVK seien vor allem Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus und erhöhte Cholesterinwerte, so der Gefäßspezialist. In Deutschland werden jährlich etwa 55.000 Bein-Amputationen durchgeführt – über 85 Prozent davon sind auf eine PAVK zurückzuführen.