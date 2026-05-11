Für viele Erwachsene in Deutschland sind Probleme mit der Schilddrüse ein großes Thema. Am Mittwoch, 13. Mai, beantwortet Peter Gaßmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Krankenhaus Pirmasens, von 17 bis 18 Uhr telefonisch Fragen zu Erkrankungen der Schilddrüse und der Nebenschilddrüsen.

Die Schilddrüse produziert Hormone, die den gesamten Stoffwechsel und den Energiehaushalt des Menschen regulieren. Produziert die Drüse zuviel oder zu wenig Hormon, macht sich dies negativ bemerkbar. Bei Unterfunktion können diese Symptome Müdigkeit und Konzentrationsstörungen sein, Gewichtszunahme und auch depressive Verstimmungen. Auf eine Überfunktion können Herzrasen, innere Unruhe und Gewichtsverlust hinweisen. Ursache von Knoten an der Drüse oder einer Vergrößerung der Schilddrüse werden von Patienten oft als ein Engegefühl im Hals empfunden. Die kleinen Nebenschilddrüsen in der Nähe der Schilddrüse können bei ihrer Hauptfunktion, der Steuerung des Calcium- und Phosphathaushalts, aus dem Gleichgewicht kommen. Eine Überfunktion, meist durch gutartige Tumoren verursacht, kann zu Müdigkeit bis hin zu Depressionen führen, zu Nierensteinen und Magenschmerzen. Erkrankungen der Schilddrüse und der Nebenschilddrüsen seien immer individuell, im Vordergrund müsse deshalb das Beratungsgespräch zwischen Arzt und Patienten stehen, sagt Gaßmann, zu dessen Fachgebiet auch Eingriffe an der Schilddrüse und den Nebenschilddrüsen gehören. Mit speziellen Ultraschalluntersuchungen und standardisierten Bewertungssystemen sei auch das Krebsrisiko von Knoten auf der Schilddrüse gut abzuschätzen. „Rechtzeitig erkannt, können diese Karzinome fast alle geheilt werden“, sagt der Facharzt.

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Das Arzttelefon zum Thema Schilddrüsenerkrankungen mit Peter Gaßmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Krankenhaus Pirmasens, findet statt am Mittwoch, 13. Mai, von 17 bis 18 Uhr. Interessierte können in dieser Zeit unter der Telefonnummer 06331 7141485 anrufen.