Bei der Telefonaktion zur sogenannten Schaufensterkrankheit steht Mediziner Martin Hartmann vom Städtischen Krankenhaus Pirmasens Rede und Antwort.

Den Begriff Schaufensterkrankheit kennen viele. Die Durchblutungsstörung in den Beinen zwingt Betroffene, alle paar Meter stehenzubleiben, praktisch von Schaufenster zu Schaufenster zu gehen. „Eine Volkskrankheit“, sagt Martin Hartmann, Chefarzt der Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin am Städtischen Krankenhaus Pirmasens. Er beantwortet am Mittwoch, 15. April, ab 17 Uhr telefonisch Fragen zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) und Arteriosklerose.

Vier Stadien der Krankheit

Bei der PAVK verengen Ablagerungen die Arterien, meist in den Beinen. „Irgendwann ist die Blutversorgung nicht mehr gewährleistet, die Muskulatur bekommt zu wenig Sauerstoff“, erklärt Hartmann. Nach einer bestimmten Gehstrecke treten Schmerzen auf. Mehr als 4,5 Millionen Menschen leiden daran.

Mediziner unterscheiden vier Stadien: In Stadium eins bestehen Gefäßveränderungen ohne Beschwerden, in Stadium zwei treten Schmerzen beim Gehen auf, in Stadium drei auch bei Ruhe. In Stadium vier kann die Sauerstoffunterversorgung zu offenen Wunden führen. Hauptursachen sind Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, hohe Cholesterinwerte, aber auch Alter und genetische Veranlagung.

Frühe Diagnose ist wichtig

Beinschmerzen würden häufig als Wirbelsäulen- oder Gelenkprobleme fehlgedeutet. Deshalb müsse zunächst eine Durchblutungsstörung ausgeschlossen werden. Behandelt werde – wenn möglich – konservativ, ansonsten meist minimalinvasiv: „Wir können Adern aufdehnen, Stents setzen und mit speziellen Kathetern Gerinnsel entfernen“, sagt Hartmann.

Wichtig sei aber die frühe Diagnose, denn PAVK-Patienten leiden oft auch an koronarer Herzkrankheit. „Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße“, zitiert Hartmann Rudolph Virchow (1821–1902), einen der Begründer der modernen Krankheitslehre.

Info

Das Arzttelefon mit Martin Hartmann, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin am Städtischen Krankenhaus Pirmasens, zum Thema arterielle Verschlusskrankheit findet am Mittwoch, 15. April, von 17 bis 18 Uhr statt. Interessierte können in dieser Zeit unter der Telefonnummer 06331 7141485 anrufen.

