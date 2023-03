Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Januar ist Farhad Nouri, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, in Pirmasens niedergelassen. Was wenige wissen: Neben seiner Tätigkeit als Arzt ist der gebürtige Iraner auch als Autor tätig. Seinen ersten Roman, das 2017 erschienene Science-Fiction-Werk „Die 5. Dimension: Vor der Vergangenheit“, schrieb und veröffentlichte er in zwei Sprachen gleichzeitig.

„Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Literatur immer ein Thema war. Wir alle haben gerne gelesen, das hat natürlich auch mich geprägt“, erzählt der