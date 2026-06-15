Es war ein enges Duell im Hochsprung der U20-Klasse: Arthur Hildebrandt aus Münchweiler lag erst hinten, drehte hinten raus die Konkurrenz aber noch.

Die Leichtathleten des Turnvereins Lemberg haben bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U20 und U16 gleich drei Goldmedaillen geholt. Arthur Hildebrandt und Karina Dolinger siegten im Hochsprung, Emilia Becker im 800-Meter-Lauf.

U18-Landesmeister Arthur Hildebrandt lieferte sich mit dem zwei Jahre älteren Maximilian Römer (LG Rhein-Wied) bei der U20 den erwartet spannenden Zweikampf. Beide wählten mit 1,80 Meter bereits eine beachtliche Einstiegshöhe. „Das Einspringen verlief problemlos. Arthur kommt mit der Anlage hier sehr gut zurecht, so dass wir mit möglichst wenig Sprüngen auf Höhe kommen wollen“, gab Trainer Alexander Köhler die Strategie vor. 1,86 Meter und 1,90 Meter überwand der junge Münchweilerer jeweils im zweiten Versuch, während Maximilian Römer 1,92 Meter gleich mit dem ersten Anlauf vorlegte und somit zu diesem Zeitpunkt den Wettbewerb anführte.

Hildebrandt scheitert erst an Normhöhe für die EM

Während der Hochspringer der LG Rhein-Wied pausierte, musste Arthur Hildebrandt nachlegen. Die Latte bei 1,94 Meter schon zweimal knapp gerissen, blieb nur noch ein alles entscheidender Versuch. Anlauf, mit Fosbury-Flop drüber, und die Latte blieb liegen. Ein langes „Jaaa“ und viel Applaus kam aus den Reihen des Publikums. Diese Höhe ließ Römer aus und hatte anschließend keinen gültigen Versuch mehr. Der 1,84 Meter große Arthur Hildebrandt ist somit auch U20-Rheinland-Pfalzmeister im Hochsprung. Die aufgelegte EM-Norm von 2,01 Meter konnte er danach noch nicht meistern.

Seine Vereinskameradin Karina Dolinger wurde knapp vier Stunden später ebenfalls Landesmeisterin im Hochsprung. Die 14-jährige Pfalzmeisterin benötigte für übersprungene 1,53 Meter die letztlich entscheidend geringere Anzahl an Fehlversuche und gewann die W14-Konkurrenz vor Amelia Valcauan (LG Bitburg-Prüm) und Emilia Liesegang (TuS Dierdorf). Zuvor hatte die Schülerin des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums in einem 47-köpfigen Starterfeld das 100-Meter-Finale in 13,62 Sekunden mit dem sechsten Platz abgeschlossen.

Emilia Becker gewinnt mit großem Vorsprung

Die dritte Goldmedaille für den TV Lemberg gewann die favorisierte Emilia Becker auf der 800-Meter-Distanz. Mit einem Vorsprung von über sieben Sekunden gewann die Mittelstreckenläuferin souverän in 2:20,33 Minuten die Rheinland-Pfalzmeisterschaft und nimmt damit Platz sechs der deutschen W14-Jahresbestenliste ein. Neunte in diesem 800-Meter-Rennen wurde Emma Scheiwe vom TV Lemberg in 2:36,80 Minuten (persönliche Bestzeit) vor Nora Paul (LAC Pirmasens, 2:37,84 Minuten) unter 17 Läuferinnen.

Die U20-Sprinterinnen des LAC hatten in Kaiserslautern Doppelstarts: Sophie Endler lief zweimal auf Platz fünf. 12,85 Sekunden über 100 Meter und 26,40 Sekunden für die halbe Stadionrunde standen am Ende in der Ergebnisliste. Hanna Dausmann (LAC) wurde mit 13,54 Sekunden Siebte im 100-Meter-B-Finale. Platz 17 belegte sie über die doppelte Distanz in 28,70 Sekunden.

Ole Haubert mit Qualifikationsnorm für U16-DM

Lina Bode (LAC Pirmasens) wurde in 2:40,52 Minuten Vierte im 800-Meter-Lauf der W15. In dieser Altersklasse erzielte Maelle Hardegger mit persönlicher Bestweite von 32,18 Meter den fünften Platz im Speerwurf. Vize-Landesmeister der M15 im Stabhochsprung darf sich Ole Haubert (LAZ Zweibrücken) aus Hermersberg nennen. Mit persönlicher Bestleistung von 3,60 Meter erfüllte er auch die Qualifikationsnorm, für die deutschen U16-Meisterschaften. Seine Schwester Nele belegte mit 7,78 Meter Platz acht im Kugelstoß der W14.