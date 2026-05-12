Arthur Hildebrandt, Hochsprungtalent aus Münchweiler, hat sich für die deutschen U18-Leichtathletik-Meisterschaften Anfang Juli in Bochum qualifiziert.

Für den Senkrechtstarter des TV Lemberg rückte nach einem Fehlstart Ende April in Walldorf ohne gültigen Versuch und nur 1,76 m beim Abendsportfest vergangene Woche in Pfungstadt das Meeting in Eppingen auf den Wettkampfplan. Um das Saisonziel, die Teilnahme an den deutschen Jugendmeisterschaften, zu verwirklichen, musste der 16-Jährige in dieser Freiluftsaison bis 21. Juni mindestens 1,91 m übersprungen haben.

„Für uns war es wichtig, einen Wettkampf zu finden, der den Ansprüchen und dem Feeling einer deutschen Meisterschaft möglichst nahekommt“, erklärt Trainer Alexander Köhler die Entscheidung, nicht zu den Pfalzmeisterschaften nach Kandel oder Eisenberg, sondern ins 130 Kilometer entfernte Eppingen zu fahren. Sein Schützling war beeindruckt von der Atmosphäre im Kraichgau-Stadion. Von Einlaufkindern wurden die Hochspringer einzeln auf die Anlage geführt, wo sie der Moderator vorstellte. Bei jedem seiner Sprünge wurde der von ihm gewünschte Song („S&M“ von Rihanna) gespielt.

Als Einstiegshöhe hatte Arthur Hildebrandt 1,78 Meter gewählt, die er erst im dritten Versuch meisterte. Er wurde mit rhythmischem Klatschen bei jedem Sprung unterstützt. 1,83 und 1,87 meisterte er ohne Probleme. Danach lag die Latte auf den angestrebten 1,91 m. Nach dem dritten Versuch blieb die Latte liegen. „Ich bin so happy – endlich!“, sagte Arthur Hildebrandt und strahlte übers ganze Gesicht. Die folgenden 1,95 m riss er jeweils nur knapp. Mit 1,91 m liegt er nun auf Platz sechs der deutschen U18-Jahresbestenliste.