Mehr Aussteller und mehr Verkäufe kann der Vorstand des Vereins Kunschd’raum für die diesjährige Art Pirmasens vermelden. Die Freiluftausstellung im Strecktalpark zog allerdings am Samstag nicht mehr Besucher als im Vorjahr an.

Mit 27 Ausstellern und rund 400 Besuchern startete der Verein Kunschd’raum im vergangenen Jahr das Experiment einer Freiluftmesse im Strecktalpark. Bei der Art Pirmasens wird im Gegensatz zu kommerziellen Messen die Ware direkt von den Produzenten präsentiert. Kunstschaffende und Hobbykünstler aus der ganzen Region waren zur kostenlosen Teilnahme eingeladen. Mehr als 40 Anmeldungen waren für die diesjährige Messe eingegangen. Es kamen jedoch nur 37 der Angemeldeten. Eine Künstlerin, die neben dem Park wohnt, machte spontan noch mit und transportierte kurzerhand ihre Malerei mit einer Schubkarre ins Tal.

Die Künstler waren für die Präsentation und Sonnenschirme komplett selbst verantwortlich. Der Verein machte nur die Werbung und beschaffte die Genehmigungen. Bei schwülwarmem Wetter fanden dieses Jahr wieder 400 Besucher den Weg ins Strecktal, was Vereinsvorsitzender August Eberle als gutes Zeichen wertet. Überlaufenene Wege und Stände seien nicht das Ziel, sondern Raum für gute Gespräche, betonte Eberle, der selbst als Künstler mit ausstellte. Besonders gefreut hatte ihn die Teilnahme der Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) des Internationalen Bund und der Kulturpädagogin der Alten Post, Anna Wölfling, die ein Programm für Kinder mit im Gepäck hatte. Das Spektrum der gezeigten Kunst reichte von klassischen Acrylgemälden über Landschaftsmalerei verschiedener Stilrichtungen und abstrakten Kreationen bis zu ungewöhnlichen Materialbildern. Eine Ausstellerin präsentierte beispielsweise Bilder mit Moos und Rinden. Für den Kunschd’raum-Vorsitzenden wichtig waren die Verkaufszahlen. Mehr als ein dutzend Gemälde sei verkauft worden. Im kommenden Jahr soll die Art Pirmasens wieder stattfinden, kündigte er an. Als Datum werde der 16. August 2025 in Frage kommen.