„Kunst ist das, was dem Auge eine Freude macht“ lautet das künstlerische Credo von Sieglinde Geßner Mlinaric. Die Pirmasenserin ist nicht nur Mitglied des Vereins „Atelier Kunschd’Raum“, sondern bietet neuerdings auch Malkurse für Laien an, die sich eines guten Zuspruchs erfreuen. Bis zum Jahresende sind die Kurse bereits ausgebucht.

Sieglinde Geßner Mlinaric ist Autodidaktin, wie sie erklärt. Das grenze sie klar zu den Künstlern ab, die eine akademische Ausbildung hinter sich haben. Dass diese ihre Form der Kunst oftmals belächeln, ist ihr egal. „Kunst liegt im Auge des Betrachters“, sagt sie ganz selbstbewusst. Durch die vielen positiven Reaktionen ihrer Mitmenschen fühlt sie sich in ihrem Tun bestärkt und zu weiterem Experimentieren animiert, wie sie unterstreicht. „Die Malerei ist ein Hobby, das mir viel Spaß bereitet und einen gewissen Abstand gewährt von den Dingen, die mich so alltäglich umgeben – sei es in der Familie oder in meinem Beruf, in dem ich je her viel Verantwortung getragen habe“, sagt die Pädagogin, die 35 Jahre als Leiterin von Kindertagesstätten gearbeitet hat und nun zur Heinrich-Kimmle-Stiftung gewechselt ist.

Schon als Kind habe sie sich im Werken oder in der Bildenden Kunst ausgedrückt. „Ich habe schon früh mit Bleistift- und Kohlezeichnungen angefangen, später mit Aquarellbildern weitergemacht. Im Laufe meines Lebens habe ich mir viel Wissen über Malerei angeeignet, zu meinen großen Vorbildern gehört unter anderem Wassily Kandinsky“, erzählt Geßner Mlinaric. Doch erst mit dem Einstieg in die Acrylmalerei vor einigen Jahren habe sie ihren eigenen, individuellen Stil entwickelt. Geßner Mlinarics Bilder hängen mittlerweile nicht nur bei Verwandten, Freunden und Bekannten, sondern auch bei ihr völlig unbekannten Personen, die Interesse an ihren Werken gezeigt haben – sowohl an den gegenständlichen als auch an den abstrakten.

Jeder darf sein Bild mit nach Hause nehmen

Neben der Acrylfarbe kommen bei der Pirmasenser Künstlerin auch unterschiedliche Spachtelmassen zum Einsatz, die ihre Bilder über eine zweidimensionale Gestaltung hinauswachsen lassen. Die von ihr ausgewählten Farben sollen Stimmungen widerspiegeln und beim Betrachter Emotionen wecken, gleichzeitig aber Möglichkeiten zur Interpretation offenlassen. „Meine Tochter war es schließlich, die mich auf die Idee mit den Malkursen gebracht hat. Durch meine pädagogische Arbeit konnte ich schon immer gut Wissen vermitteln. Ich bin der Meinung, dass jeder einen Künstler in sich hat. Das sieht man vor allem bei Kindern. Erwachsene vergessen ihr ursprüngliches Talent mit der Zeit“, sagt sie.

Gemalt wird bei Geßner Mlinarics Kursen mit Acrylfarben und Pinsel, ab und an kommt auch ein Malmesser zum Einsatz. Dieses wird benutzt, um Farben auf der Palette zu vermischen oder um zu viel aufgetragene Farbe von der Leinwand zu entfernen. Mit den Kursen angefangen hat sie im März vergangenen Jahres unter dem Namen „Art 2 Go“, da jeder Teilnehmer seine Bilder nach gut zweieinhalb Stunden mit nach Hause nehmen kann. Mittlerweile seien die Kurse zum Selbstläufer geworden und fast restlos ausgebucht. Für „Art 2 Go“ hat Geßner Mlinaric Räumlichkeiten in der Markuskirchengemeinde auf dem Sommerwald bezogen. Das Konzept ist sehr einfach. „Jeder kommt in einer entsprechenden Malkleidung, seiner Energie und Motivation und ich bringe alles mit – die Farben, die Leinwände und die Ideen. Die Leute suchen sich ein Motiv aus und malen es unter meiner Anleitung. Vorwiegend handelt es sich um Tierköpfe wie Löwe, Kuh, Affe oder Pferd. Manchmal sind es aber auch Silhouetten, Herzen oder Engel, die wir malen“, berichtet Geßner Mlinaric weiter.

Mehr Männer gewünscht

Vorwiegend seien es Frauen in jedem Alter, die zu ihr kommen und die Künstlerin in sich entdecken möchten; Männer seien etwas scheuer. „Frauen haben einfach mehr Mut, wenn es um Malerei geht. Es wäre aber wünschenswert, wenn ich irgendwann dann doch ein paar mehr Männer für dieses schöne Hobby begeistern könnte“, sagt die gelernte Erzieherin. Die Euphorie, die während eines Kurses von „Art 2 Go“ bei den Teilnehmern entstehe, sei immens. „Ich sehe es gerne, wenn die Leute sich freuen und während des Malens glücklich sind. Das tut meiner Seele gut“, sagt sie.