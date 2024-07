Der Heidelberger Kabarettist und Musiker Armin Töpel eröffnet am 3. August, 19 Uhr, die Gräfensteiner Theaterspiele 2024/2025 im Innenhof des Dr.-Lederer-Hauses in Rodalben.

„Kommissar Günda kommt“, „de Tschief“, Leiter der „SoKoDo“, und nicht nur er: Arnim Töpel liest aus seinen Mundartkrimis, von denen bislang acht erschienen sind Der neue heißt „Voll Fagnoddelt“. Bei seinen Lesungen widmet er sich nicht einem einzigen Buch, sondern pickt sich unterhaltsame Episoden aus allen heraus. Das hat sich bewährt. Zwischendurch gibt es es groovige Songs am Piano.

Seit 25 Jahren steht der „Masterbabbler und Blues-Poet“ nun auf der Bühne, über 3000 Auftritte hat er seitdem zwischen Flensburg und Zürich absolviert, vier Mal war er bereits in Rodalben. In seinem Showprogramm nimmt er sein Publikum mit in seine heiter-scharfsinnigen Kriminalgeschichten und gleichermaßen auf eine musikalische Reise, denn mit Musik hat seine Bühnenkarriere begonnen. Sie ist sein Markenzeichen geworden – genauso wie der stetige Wechsel zwischen Hochdeutsch und Mundart, deren Pflege ihm am Herzen liegt.

Töpel präsentiert Lieblingsstücke aus der Pop-, Rock-, Schlager- und Chansonmusik, auch seinen neuen Gassenhauer: „Hosch du aa ä E-Bike?“ Wie gewohnt bewirten die Helfer des veranstaltenden Eine-Welt-Vereins die Besucher mit Canapes und Getränken

Info

Karten gibt es in Rodalben i in der Leseratte und Hobbytique Nikolaus, bei Lotto Schneider und im Eine-Welt- Laden.