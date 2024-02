Es ist unzweifelhaft eines der kulturellen Aushängeschilder von Pirmasens: Das Arme Kreative Theater (AKT). Das engagierte Amateur-Theater-Ensemble gibt am Samstag, 2. März, im Forum Alte Post eine Zusatzvorstellung der neuesten Produktion „Es ist ein Elend mit dem Elend – Dramolette aus dem Café Paranoid“.

Nach der erfolgreichen Premiere im November waren auch die beiden weiteren Vorstellungen im Dezember im Handumdrehen ausverkauft. Deshalb folgt die AKT-Truppe dem Wunsch des Publikums und gibt eine weitere Vorstellung. Regisseur Achim Ropers bringt als Uraufführung ein Stück des Pirmasenser Autors Bernd Ernst auf die Bühne. Die Macher nehmen das Publikum mit in ein Café, in dem Menschen sehr offen und direkt über ihr Seelenleben berichten. Zusätzlich werden Schwachstellen in der menschlichen Psyche auf humorvolle Art und Weise in Minidramen aufgearbeitet. Die Gäste sind eingeladen, bei einem Gläschen Sekt die Hinter- und Abgründe menschlichen Denkens und Verhaltens näher kennenzulernen und dabei ihr eigenes Denken und Verhalten in unserer modernen Gesellschaft kritisch zu hinterfragen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Achim Ropers und Bernd Ernst zusammenarbeiten. Bereits im Jahr 2014 verzeichneten sie zusammen mit den „Prolögchen“-Akteuren, der Schultheatergruppe des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Erfolge mit dem Stück „Operation Sündenfall“.

Zur Maxime des AKT-Ensembles gehört es seit jeher, ganz dicht am Publikum zu spielen: „Intensiver lässt sich Theater kaum erleben als im Forum Alte Post“, freut sich Achim Ropers auf die insgesamt drei Aufführungen im Pirmasenser Kulturzentrum.

Info:

Das Arme Kreative Theater (AKT) zeigt am Samstag, 2. März, sein neues Stück „Es ist ein Elend mit dem Elend!“ im Forum Alte Post. Die Vorstellung im Elisabeth-Hoffmann-Saal beginnt um 19.30 Uhr. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Forum Alte Post, Telefon 06331 2392716 oder per E-Mail an kartenverkauf@pirmasens.de sowie im Internet unter www.pirmasens.de/kultur.