Mit einer Benefizveranstaltung hatte das Arme Kreative Theater (A.K.T.) zuletzt nachträglich sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Der Erlös des Theaterabends in der Festhalle kommt nun sozialen Einrichtungen in der Region zugute. Regisseur Achim Ropers übergab 5000 Euro an Rotary-Präsident Ansgar Uelhoff, der sich von der Höhe der Spende überwältigt zeigte: „Ich hätte mich schon über 2000 Euro gefreut, aber das hier macht mich superfroh“, dankte er dem Ensemble für den stattlichen Betrag, der sich aus Eintrittsgeld, Getränkeverkauf und zusätzlichen Spenden zusammensetzt.

„Wenn der Rotary-Club entscheidet, was mit dem Geld geschieht, haben wir ein Mitspracherecht“, berichtete Ropers, der es begrüßte, dass der Betrag auf jeden Fall in Pirmasens und Umgebung verwendet wird. „Wir wollen keine Fahrradwege in Peru finanzieren, sondern regional Gutes tun“, versicherte Uelhoff.