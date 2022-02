Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich laut Polizei am Montag bei der Firma Profine in Pirmasens ereignet. Den Angaben zufolge geriet ein 21-jähriger Maschinenführer gegen 11.10 Uhr bei Arbeiten mit einer Antriebswelle für Fensterprofile mit seinem linken Arm in die laufende Maschine. Der Mann wurde laut Polizei dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Ludwigshafen transportiert wurde.