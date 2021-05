Kann Kurzarbeitergeld gezahlt werden, obwohl der Betrieb noch voll arbeitet? Ein Arbeitgeber im Landkreis hat offenbar versucht, krankgeschriebenen Mitarbeitern nur das Kurzarbeitergeld zu zahlen, während im Betrieb noch voll gearbeitet wurde. Zwei Mitarbeiter des Unternehmens meldeten sich am Mittwoch bei der RHEINPFALZ-Telefonaktion dazu.

Der Pirmasenser Anwalt Gerhard Hussong hatte sich bereit erklärt, eine Telefonaktion zu arbeitsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Corona anzubieten. Die Mitarbeiter der südwestpfälzischen Firma meldeten sich mit dieser speziellen Frage zur Kurzarbeit. Danach hatten die Mitarbeiter schon im März eine Vereinbarung unterschrieben, dass sie im Fall der Fälle mit Kurzarbeit einverstanden wären. Dann wurden sie krank und bemerkten auf dem Lohnzettel nun, dass für die Kranktage nur die 60 Prozent Kurzarbeitergeld bezahlt worden sein sollen. Während der Krankheitsphase sei aber im Betrieb voll gearbeitet worden, und sogar Überstunden seien angefallen, meinte eine Mitarbeiterin. Kurzarbeit werde erst für Mai erwogen.

„Auch die Krankheitszeit muss voll vergütet werden“, erklärte am Mittwoch Gerhard Hussong am RHEINPFALZ-Aktionstelefon. Die Mitarbeiter sollten in ihren Arbeitsverträgen prüfen, in welcher Frist der Anspruch auf volle Vergütung geltend gemacht werden muss, und dann das Geld fordern, riet Hussong. „Das war so nicht zulässig“, meinte der Anwalt zum Fall der südwestpfälzischen Firma. Nur wenn im Betrieb in der Phase der Krankschreibung Kurzarbeit geleistet worden wäre, hätte man kranken Mitarbeitern Kurzarbeitergehalt zahlen dürfen.

Zustimmung der Mitarbeiter erforderlich

Immerhin habe der Betrieb vorher rechtzeitig mit allen Mitarbeitern vereinbart, dass Kurzarbeit geleistet werden kann. So eine Vereinbarung sei nicht immer üblich, berichtet Hussong aus seiner Praxis. „Viele machen Kurzarbeit, ohne sich mit den Arbeitnehmern abzusprechen. Er muss aber gefragt werden.“ In einigen Fällen könne das mit einer Betriebsvereinbarung über den Betriebsrat gelöst werden. Der sei aber gerade in kleinen Betrieben nicht vorhanden. „Viele nehmen das momentan klaglos hin“, hat Hussong beobachtet.

Eine weitere Problemkonstellation in Corona-Zeiten ist das Homeoffice. Auch das könne nur mit Zustimmung des Mitarbeiters angeordnet werden. Und auch die Rückkehr aus dem Homeoffice, wenn die Corona-Krise irgendwann mal wieder endet, müsse geregelt werden. Der Arbeitgeber könne nicht einfach so anordnen, dass der Mitarbeiter wieder im Büro zu sein hat.

Arbeitsgerichte tagen wieder

Arbeitnehmer sollten auch darauf achten, dass ihre Rechte im Fall eines Unfalls gewahrt sind, riet Hussong in dem Zusammenhang. Die Berufsgenossenschaften zahlen laut dem Anwalt nur in bestimmten Fällen, wenn im Homeoffice etwas passiert. Stürze der Mitarbeiter beim Weg in die Küche, um sich einen Kaffee zu holen, seien im Büro ein klarer Fall für die Berufsgenossenschaft, während im Homeoffice kein Anspruch bestehe. Hier zahle die Berufsgenossenschaft nur, wenn direkt bei der Arbeit etwas passiert, also beispielsweise der Laptop dem Mitarbeiter auf den Fuß fällt. Der Gang zur Toilette oder in die Küche falle nicht darunter.

Auf die Frage einer Anruferin, wie sie ihre Ansprüche gegenüber ihrem Arbeitgeber geltend machen kann, wenn die Arbeitsgerichte aktuell nicht tagen, konnte Hussong beruhigen. Ganz frisch habe er die Mitteilung erhalten, dass die Arbeitsgerichte wieder Fälle bearbeiten. Für den 5. Mai habe er gleich vier Termine bekommen. „Man kann die Rechtsprechung nicht auf unbestimmte Zeit aussetzen“, so Hussong.