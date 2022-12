Nicht alle Mitarbeiter der insolventen WHG Rahn in Pirmasens können bleiben. Über 40 der zuletzt 71 Beschäftigten werden übernommen. Der Standort bleibt erhalten.

Fast 23.000 Euro an Bußgeldern hat das Pirmasenser Ordnungsamt während der Corona-Pandemie verhängt. Die meisten davon im aktuellen Jahr. Meist war die fehlende Maske Ursache für das Einschreiten der Ordnungshüter. Bei der Höhe der Bußgelder hat die Stadt ihren Spielraum großzügig ausgeschöpft.

Kein Kahlschlag, sondern „nachhaltige Waldwirtschaft“ ist die große Baumfällaktion in der Pirmasenser Zeppelinstraße für Bürgermeister Michael Maas.

Volle Straßen gab’s am Sonntag bei den Lichterfahrten der Weihnachtstraktoren in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und in Bottenbach.

Der beste Jungjäger des Jahres kommt aus Bundenthal: Christian Ruppert hat ein halbes Jahr gebüffelt, um die sechs Teile der Prüfung zu bestehen. Auf den Tag seines Jägerschlags hat jemand anders lange gewartet. Zur Geschichte.

Kinder aus Zweibrücken und dem Umland, die nächstes Jahr neu in die Schule kommen, müssen zur ärztlichen Voruntersuchung nicht mehr extra nach Pirmasens fahren. In Bubenhausen wird das Gesundheitsamt zu diesem Zweck eine Außenstelle einrichten.