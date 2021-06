Im Mai setzten sich am Arbeitsmarkt die Entwicklungen der vergangenen Monate fort. Es wurde auch in den vergangenen vier Wochen die anhaltende Frühjahrsbelebung deutlich. Allerdings stieg die Arbeitslosenquote in Pirmasens noch einmal leicht auf zwölf Prozent an.

In Pirmasens waren im Mai 2509 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren zwei beziehungsweise 0,1 Prozentpunkte mehr als im April und 107 beziehungsweise 4,1 Prozentpunkte weniger als im Mai des vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote ist damit von 11,9 Prozent im April auf nun zwölf Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,4 Prozentpunkte zurückgegangen.