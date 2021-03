Im März hat der westpfälzische Arbeitsmarkt laut der Agentur für Arbeit wieder etwas mehr Fahrt aufgenommen. In Pirmasens waren im März 2507 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 41 weniger als im Februar und 253 mehr als im März des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 12,1 Prozent im Februar auf nun 11,9 Prozent gesunken. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen in Pirmasens 134 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren elf mehr als im Februar und 44 mehr als im März des vergangenen Jahres.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im März 2188 Menschen arbeitslos gemeldet, 45 weniger als im Februar und 213 als im März 2020. Die Arbeitslosenquote ist damit von 4,3 Prozent im Februar auf nun 4,2 Prozent gesunken. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen im Kreis Südwestpfalz 94 zu besetzende Stellen gemeldet, neun mehr als im Februar und 19 mehr als im März 2020.