Der Arbeitsmarkt in der Region ist weiter stabil. Viele offene Stellen versprechen Neueinstellungen im Herbst. In Pirmasens ist die Arbeitslosenquote weiterhin extrem hoch.

Im August standen die Entwicklungen am westpfälzischen Arbeitsmarkt unter dem Eindruck der späten Sommerferien. So meldeten sich einerseits junge Menschen nach abgeschlossener Schul- oder Berufsausbildung arbeitslos. Auf der anderen Seite machte sich die mit den Ferien verbundene Urlaubszeit bemerkbar und so gab es weniger Abmeldungen in Arbeit als im Juli.

Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens (umfasst die kreisfreien Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, die Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie den Donnersbergkreis) zählte im August insgesamt 17.472 Arbeitslose.

Die Arbeitslosenquote in der gesamten Westpfalz lag zum Juli unverändert bei 6,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist sie um 0,8 Prozentpunkte zurückgegangen.

„Die Lage am Arbeitsmarkt ist weiterhin positiv. Der stetige Rückgang der Arbeitslosenzahl zum Vorjahr setzte sich auch im August fort. Mit dem breiten Arbeitsstellenangebot versprechen wir uns eine spürbare Herbstbelebung in den kommenden Monaten“, so die stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit, Martina Sarter.

Die Meldung neuer Arbeitsstellen ging nach starker Entwicklung in den vorherigen Monaten im August etwas zurück. Dennoch nahm der Stellenbestand weiter zu und erreicht im Vergleich zum Vorjahr einen Höchststand.

„Das Stellenangebot in der Westpfalz bietet Chancen über alle Branchen hinweg. Die Unternehmen sind auf der Suche nach Personal und wir erwarten im September und im Oktober zahlreiche Neueinstellungen. Für Menschen auf Arbeitssuche stehen die Chancen derzeit so gut wie schon lange nicht mehr“, stellt Sarter fest.

In Pirmasens waren im August 2377 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren sieben mehr als im Juli und 217 weniger als im August des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag zum Vormonat unverändert bei 11,3 Prozent. Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote deutschlandweit liegt bei 5,6.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im August 2040 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren zehn mehr als im Juli und 274 weniger als im August des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag zum Vormonat unverändert bei vier Prozent.