Der positive Trend am Arbeitsmarkt setzt sich fort, aber in Pirmasens liegt die Arbeitslosenquote weiterhin extrem hoch über dem Durchschnitt. Landesweit betrug die Arbeitslosenquote im Oktober 4,4 Prozent. Während sie im Kreis Südwestpfalz deutlich darunter liegt, sind die Zahlen für Pirmasens mehr als doppelt so hoch. In Pirmasens waren im Oktober 2243 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 46 weniger als im September und 168 weniger als im Oktober des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist von 10,9 Prozent im September auf nun 10,7 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,8 Prozentpunkte zurückgegangen.

Im Kreis Südwestpfalz waren im Oktober 1839 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 52 weniger als im Vormonat und 200 weniger als im Oktober des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 3,7 Prozent im September auf nun 3,6 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen.