Währen die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Deutschland im Juli bei 5,6 Prozent lag, kann Pirmasens von solchen Zahlen nur träumen. Der Kreis Südwestpfalz liegt jedoch deutlich besser als der Bundesschnitt – obwohl dort die Arbeitslosenquote gegen den Trend leicht gestiegen ist.

Oftmals gehen im Juli die Arbeitslosenzahlen nach oben, aber in diesem Jahr ist das landesweit nicht der Fall. In Rheinland-Pfalz liegt die Arbeitslosenquote bei 4,9 Prozent. Am westpfälzischen Arbeitsmarkt setzte sich im Juli die positive Entwicklung fort. Weniger Zugänge in die Arbeitslosigkeit und mehr Abgänge aus der Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit führten in der Region insgesamt zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahl. Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens (umfasst die kreisfreien Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, die Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie den Donnersbergkreis) zählte im Juli insgesamt 17.364 Arbeitslose.

„Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter spürbar und die Entwicklungen sind in allen Bereichen durchweg positiv. Seit März ist die Arbeitslosenzahl Monat für Monate nahezu gleichmäßig zurückgegangen. Im Juli wirkte sich dazu der späte Ferienbeginn positiv aus“, sagt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit. Für die kommenden Monate bleibe zu hoffen, dass es nicht zu Corona-bedingten Einschränkungen für die Unternehmen komme und diese mit dem derzeitigen Aufwind die Sommermonate gestalten können.

In der Stadt Pirmasens waren im Juli 2370 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 66 beziehungsweise 2,7 Prozent weniger als im Juni und 188 beziehungsweise 7,3 Prozent weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 11,6 Prozent im Juni auf nun 11,3 Prozent gesunken. Sie lag 0,9 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus Pirmasens 118 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 20 mehr als im Juni und 39 mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag noch 534 offene Stellen im Bestand.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im Juli 2030 arbeitslos gemeldet. Das waren zwölf mehr als im Juni und 261 weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 3,9 Prozent im Juni auf nun vier Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,4 Prozentpunkte zurückgegangen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen 100 zu besetzende Stellen im Kreis gemeldet.