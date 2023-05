Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona und die Urlaubszeit haben im August verhindert, dass der Arbeitsmarkt in Schwung kommt. Die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz hat sich im August im Vergleich zum Juli nochmals leicht erhöht. In der Stadt liegt die Quote bei 12,3 Prozent, im Landkreis bei 4,5 Prozent.

Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens vermeldet 19.836 Arbeitslose. Das waren 214 beziehungsweise 1,1 Prozent mehr als im Juli und 3211 oder 19,3 Prozent mehr als im August des vergangenen Jahres.