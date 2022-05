Die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosenquote in der Südwestpfalz liegen vor. In Pirmasens ist die Quote nach wie vor zweistellig und liegt deutlich über dem Landesschnitt. Im Landkreis waren die Zahlen aber nie besser. Im Mai haben sich die positiven Entwicklungen am westpfälzischen Arbeitsmarkt fortgesetzt, heißt es seitens der Agentur für Arbeit. Die Anzahl der arbeitslosen Männer und Frauen ist weiter zurückgegangen und habe nun einen historischen Tiefststand erreicht. Noch nie waren seit Datenerhebung weniger Menschen ohne Job bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern für die gesamte Westpfalz arbeitslos gemeldet. Gleiches gilt für die Landkreise Kusel und Südwestpfalz.

In Pirmasens waren im Mai 2161 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 42 weniger als im April und 348 weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 10,5 Prozent im April auf nun 10,3 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 1,7 Prozentpunkte zurückgegangen.

Im Landkreis Südwestpfalz waren den Angaben der Agentur für Arbeit zufolge im Mai 1766 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 37 weniger als im April und 334 weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag damit wie im Vormonat bei 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,6 Prozentpunkte zurückgegangen.