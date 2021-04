Nachdem die Anzahl der arbeitslosen Menschen in der gesamten Westpfalz schon im März zurückgegangen ist, hat sich dieser Trend im April fortgesetzt. In Pirmasens liegt die Arbeitslosenquote aber weiterhin knapp unter zwölf Prozent. Im Landkreis Südwestpfalz sank sie minimal von 4,2 auf 4,1 Prozent. In Zweibrücken sank sie von sieben auf 6,7 Prozent.

In Pirmasens waren im April 2507 Personen arbeitslos gemeldet. Im Kreis Südwestpfalz 2147, in Zweibrücken 1259.

