Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz hat sich gegenüber dem Vormonat nur minimal erhöht. Hauptgrund dafür waren nach Angaben der Arbeitsagentur das Schuljahresende und damit verbunden der Abschluss von schulischen und beruflichen Ausbildungen. Ebenso spielte das Auslaufen von befristeten Arbeitsverträgen zum Quartalsende eine Rolle.

Im Juli seien schon deutlich mehr Arbeitsstellen neu gemeldet worden als noch im Juni, teilte Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, mit. Damit bestünden für junge Menschen nach dem Ausbildungsabschluss ebenso wieder Chancen auf eine neue Perspektive wie für Männer und Frauen, die aufgrund von Corona ihren Arbeitsplatz verloren hatten. „Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter. Es bleibt zu hoffen, dass die Menschen gerade in der Sommerzeit mit den Lockerungen gewissenhaft umgehen und so für die Gesundheit aller sorgen“, sagt Weißler. Nur so könne eine zweite Welle mit einem weiteren Lockdown verhindert werden und das Geschehen in den Unternehmen weiter Fahrt aufnehmen. Das sei Grundvoraussetzung für neue Chancen, „die derzeit arbeitslos Gemeldete gerne wahrnehmen möchten“, sagt Weißler.

Wieder mehr offene Stellen

In der Stadt Pirmasens waren im Juli 2558 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 31 (1,2 Prozent) weniger als im Juni und 245 (10,6 Prozent) mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 12,3 Prozent im Juni auf nun 12,2 Prozent gesunken. Sie lag 1,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Pirmasens 79 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren neun mehr als im Juni und 47 weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag noch 460 offene Stellen im Bestand.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im Juli 2291 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 14 (0,6 Prozent) mehr als im Juni und 333 (17 Prozent) mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag damit unverändert zum Juni bei 4,4 Prozent und 0,6 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Südwestpfalz 58 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 17 weniger als im Juni und zehn weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Damit befanden sich zum Zähltag noch 384 offene Stellen im Bestand.