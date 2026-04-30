Die Arbeitslosenquote in Pirmasens ist nach wie vor extrem hoch. Die aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur zeichnen ein deutliches Bild.

Nirgends in der Westpfalz ist die Arbeitslosenquote so hoch wie in Pirmasens. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Arbeitsagentur hervor. Den Angaben zufolge ist die Arbeitslosigkeit in der Stadt im April zwar gesunken, aber gerade einmal um 0,1 Prozent. Das sind zwei Personen. Insgesamt sind der Statistik zufolge 2584 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist mit 12,1 Prozent identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 12,4 Prozent.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im April 2419 Menschen arbeitslos gemeldet, vier weniger (-0,2 Prozent) als im März, aber 102 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote wird mit 4,8 Prozent beziffert und liegt damit auf dem Vormonatsniveau.