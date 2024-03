Peter Kornberger haben wir in diesen Tagen in der Fußgängerzone getroffen. In unserem Spontaninterview hat er mit uns über seine frühere Arbeit gesprochen und erklärt, warum es mit 63 Jahren auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr ganz so einfach ist.

Hallo! Können Sie uns ein bisschen was über sich erzählen?

Ich bin Peter Kornberger und komme aus Pirmasens. Derzeit beschäftigt mich meine Arbeit sehr stark. Ich habe im Sozialkaufhaus hier in Pirmasens gearbeitet und das hat im Dezember geschlossen. Dort habe ich zehn Jahre als Marktleiter gearbeitet.

Das tut mir leid für Sie! Wie lief das in dem Sozialkaufhaus ab?

Wir haben viele Spenden bekommen, Haushaltswaren, Möbel und so weiter. Die haben wir günstig weiterverkauft. Wir haben bei Haushaltsauflösungen aber nur Ware angenommen, die noch in Schuss war.

Normalerweise müsste so ein Sozialkaufhaus in einer Stadt wie Pirmasens mit vielen finanziellen Problemen ja gut laufen…

Das war Sache des Vorstandes. Da hatte ich keinen Einfluss drauf.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Im Moment bin ich arbeitslos. Jetzt muss ich schauen, dass ich etwas Neues bekomme.

Wie kommen Sie damit klar?

Ja, gut. Am Anfang war es schwierig, aber jetzt ist das halt so. Es machen ja mehrere Geschäfte in Pirmasens zu, das weiß man ja.

Was schwebt Ihnen denn jetzt so vor? In welche Richtung wollen Sie sich bewerben?

Ich habe jetzt erst einmal noch ein paar Termine mit dem Arbeitsamt. Mit der Arbeit ist es in Pirmasens für mich schwierig. Ich bin jetzt 63 und müsste noch dreieinhalb Jahre arbeiten. Das wird eng.

Das kann ich mir vorstellen! Dann drücke ich Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen alles Gute – und vielen Dank fürs Mitmachen.

Bitte! Schönen Tag noch.