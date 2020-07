Vor 30 Jahren, am 31. Juli 1990, wurde der Film „Die Reise der Kinder von La Guette“ von Andrea Morgenthaler zum ersten Mal gesendet. Die überlebenden La Guette-Kinder hatten seit 1983 erste Schritte unternommen, um Anschriften, Kontakte und Lebensläufe von möglichst vielen der La Guette-Gemeinschaft herauszufinden. Erste Treffen fanden statt und mündeten in die Vorbereitung auf den 50. Jahrestag der Rettung der Kinder aus Wien, Berlin und der Pfalz nach La Guette im März 1989. Allen ehemaligen Kindern lastete auf der Seele, dass fast niemand vom Schicksal ihrer Eltern und von den schweren Jahren der La Guette-Kinder nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wusste.

Film vermittelt tiefe Einblicke in Lebenssituation der damals geretteten Kinder

Werner Matzdorf, ein La Guette-Kind aus der Berlin, begann im Herbst 1988 mit der Zusammenstellung von Dokumenten und eigenen Zusammenfassungen, damit ein Film entstehen könnte. Er schrieb eine Anfrage, ob das Südwest-Fernsehen einen Film zu La Guette erstellen könnte an den Dokumentarfilmer Ebbo Demant. Über diesen wurde Andrea Morgenthaler gewonnen, die weitere Recherchen anhand der Dokumente der La Guette-Kinder und von deren Erziehern beginnen konnte. Es wurden mit 20 ehemaligen La Guette-Kindern ausführliche Interviews geführt, darunter fünf mit Kindern aus der Pfalz. Im Film selbst schildert Ruth Horwitz aus Bad Dürkheim das Schicksal ihrer Familie. Auch Lehrkräfte und Erzieher berichten im Film von ihren Erfahrungen mit den Kindern im Unterricht und Heim. Der Film vermittelt tiefe Einblicke in die Lebenssituation der damals geretteten Kinder und ihren Rückblick 50 Jahre danach. Er wurde 1991 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Bronze ausgezeichnet.

Sechs der 28 La Guette-Kinder aus der Pfalz kamen aus Pirmasens (Ellen Schwerin, Gerda Samaskewitz, Hans Benedick), Rodalben (Hilde Mann und Werner Neuberger) und Waldfischbach (Ruth Strauß). Von fünf liegen ausführliche Interviews und Rechercheergebnisse vor. Mit Ausschnitten aus dem Film und den weiteren Dokumenten könnten konkrete Unterrichts- und Gedenkprojekte gestaltet werden, sagt Karola Streppel, Sprecherin des Arbeitskreises Geschichte der Juden in Pirmasens. Der Arbeitskreis lädt für Freitag, 31. Juli, dem 30. Jahrestag der Erstausstrahlung des Films, um 17 Uhr in den Luthersaal, Hauptstraße 58, Eingang Kindergarten, Pfarrgasse 10, ein. Eine Anwesenheitsliste wird ausgelegt, Mundschutz muss unbedingt mitgebracht werden.