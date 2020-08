Karola Streppel, Sprecherin des Arbeitskreises Geschichte der Juden in Pirmasens, vermisst beim Gedenken an Ereignisse im Zweiten Weltkrieg Hinweise auf Pirmasenser Juden. So auch bei der jüngsten Stadtführung zum Heimkehrerfest auf der Platte.

Die Führung erinnerte an das Fest auf der Ruhbank 1940, bei dem rund 60.000 Menschen ihre Rückkehr nach einem Jahr in der Fremde feierten. Sie waren vorher aus der sogenannten Roten Zone evakuiert worden.

„Grundsätzliches Problem in der Stadtpolitik“

Streppel schreibt, sie wolle keine Kritik üben an Wolfgang Brendel, der die Führung machte, vielmehr gebe es ein „grundsätzliches Problem in der Stadtpolitik“. Wenn es um die Stadtgeschichte gehe, werde zu selten auf das Leben jener Pirmasenser eingegangen, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Die Schicksale der Juden und politisch Verfolgten seien damals auf dem Heimkehrerfest 1940 „kein Thema gewesen“. Doch heute müsse man bei der Erinnerung an dieses Fest darauf hinweisen.

Viele Menschen seien eben nicht heimgekehrt, sondern zwangseinquartiert und umgebracht worden. Dem Stadtarchiv lägen entsprechende Listen vor, schreibt Streppel. „Von einigen Zeitzeugen hat man gehört, dass sie 1940 dachten, dass die nicht zurückgekehrten Pirmasenser jüdischen Glaubens doch noch ,auswandern’ konnten“, so Streppel, heute jedoch wisse man, was ihnen tatsächlich widerfuhr.

Nicht nur an offiziellen Gedenktagen an die Opfer erinnern

„Der 80. Jahrestag des Heimkehrerfestes zeigt aus heutiger Sicht, was damals bewusst verschwiegen wurde: das Schicksal der ,Nicht-Rückkehrer’“, erklärt Streppel. Man stehe in vielen Aspekten noch am Anfang weiterer Recherchen. „Wir sollten auf die Nicht-Zurückgekehrten, auf die Holocaust-Opfer, die ermordet oder zur Flucht gezwungen wurden, hinweisen“, fordert sie, nicht nur an offiziellen Gedenktagen wie dem 9. November.