„Wer sind wir, wer wollen wir sein? Die Frage nach der Identität ist wichtiger als ein vermeintlich drohender Verteilungskampf um personelle und finanzielle Mittel“, betonte Dekan Ralph Krieger in seinem Bericht zum Sachstand „Räume 2030“ auf der evangelischen Bezirkssynode am Samstag im Theo-Schaller-Saal.

Bei der evangelischen Kirche werden die Zahl der Kirchenmitglieder, die Finanzmittel und auch das Personal weniger. Deshalb muss sie sich strukturell auf den Weg machen. In fünf Jahren sollen die Gebäudekosten um 30 Prozent und der CO 2 -Ausstoß um 90 Prozent gesenkt werden. Deshalb muss nach Einsparmöglichkeiten geschaut werden, es müssen die Auslastung erhöht und neue Einnahmen generiert werden. Notfalls kann auch der Verkauf eines Gebäudes in Betracht kommen. Vor diesem Hintergrund hat der Bezirkskirchenrat die Kirchengemeinden des Dekanats in sieben Arbeitsgruppen zusammengefasst. Auf Anregung der Presbyterien wurden diese anders und kleiner zugeschnitten als die Kooperationszonen, um die Kommunikation zu verbessern. Ende März haben sich die einzelnen Arbeitsgruppen konstituiert. Mitarbeiter des Verwaltungsamtes haben die Gebäudelisten erstellt. Handlungsanweisungen für die Arbeitsgruppen kommen in den nächsten Tagen. „Wir liegen gut im Zeitplan“, freute sich Krieger.

In zwei Jahren Vorschläge vorlegen

Dann geht es in die Arbeitsphase, ins Gespräch: Die Arbeitsgruppen formulieren Vorschläge, wie der Finanzbedarf und die Treibhausgasemissionen reduziert werden können. Die Ideen werden vierteljährlich ins Projektteam und später in die Kirchengemeinden zurückgespiegelt. Im Herbst 2025 sollen die erarbeiteten Vorschläge dann der Bezirkssynode vorgelegt und von dieser beschlossen werden. Es sei eine große Chance, gemeinsam einen Masterplan zu entwickeln und Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen, sagte Dekan Krieger.

Zur Einstimmung auf diese Herausforderung hatte sich die Bezirkssynode zuvor in Gruppenarbeit mit der Frage beschäftigt: „Was ist Kirche?“

Arbeitsgruppen

West: Nünschweiler/Dellfeld, Höheischweiler/Höhmühlbach

Nordwest: Thaleischweiler/Höheinöd, Wallhalben/Hermersberg/Herschberg

Nordost: Schmalenberg/Geiselberg/Heltersberg, Waldfischbach-Burgalben/Donsieders, Rodalben mit Münchweiler

Stadt 1: Johannes-, Paulus, Markuskirchengemeinde, Gersbach-Winzeln

Stadt 2: Luther-, Matthäus-, Friedenskirchengemeinde (Erlenbrunn, Ruhbank, Niedersimten)

Süd 1: Luthersbrunn, Obersimten, Lemberg, Ruppertsweiler