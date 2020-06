In den kommenden Monaten wird die Agentur für Arbeit den Ausbildungsmarkt verstärkt in den Fokus nehmen. Auf der einen Seite seien die Schüler noch zahlreich auf der Suche nach der passenden Ausbildungsstelle. Die Betriebe auf der anderen Seite werden, so die Agentur, nach der Corona-Pause nun intensiv die Entscheidungen vorantreiben.

„Ich setze darauf, dass die Ausbildungsbetriebe in der Region die Ausbildung hochhalten. Nur die frühzeitige Ausbildung des eigenen Nachwuchses sichert die Fachkräfte der Zukunft“, sagt Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern - Pirmasens. Nachdem in den Personalabteilungen der Unternehmen in den vergangenen Wochen das Thema Ausbildung verständlicherweise zurückgestellt worden sei, werde es nun wieder Fahrt aufnehmen, glaubt Weißler – von der Auswahl der Auszubildenden über die Zusage des Ausbildungsplatzes bis zum Start der Ausbildung spätestens im Herbst. „Ich kann nur dazu aufrufen, den zahlreich auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsbetrieb befindlichen Jugendlichen die Chance für den Einstieg ins Berufsleben zu geben“, appelliert Weißler und die Betriebe.

Seit Oktober 2019 seien dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit für den Ausbildungsstart 2020 bisher 2617 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden, 252 weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres zuvor. Die Berufsberatung zählte im gleichen Zeitraum 2946 Bewerber, 700 weniger als vor einem Jahr. „Auch wenn wir derzeit nicht vor Ort in den Schulen beraten können, sind wir für die Jungen und Mädchen in der Region ansprechbar und unterstützen diese intensiv bei der Berufswahl. Wer noch auf der Suche nach der passenden Ausbildung ist und noch nicht mit der Berufsberatung gesprochen hat, der sollte schnellstmöglich ein Beratungsgespräch vereinbaren“, sagt Weißler.