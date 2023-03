Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eines der größten Kanalbauprojekte in Pirmasens. 6,4 Millionen Euro kosten die 1,9 Kilometer Kanal von der Husterhöhe über die Zweibrücker Straße bis zum Blümelstal. Das Besondere: 290 Meter wurden bergmännisch in elf Metern Tiefe gebohrt. In zwei Wochen soll das seit fünf Jahren laufende Projekt fertig sein.

Bislang hatten zwei Kanäle auf unterschiedlichen Trassen die Abwässer und Regenwasser aus dem Bereich Husterhöhe, Zweibrücker Straße und Fehrbach aufgenommen.